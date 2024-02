Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung

Der Polizeiinspektion Daun wurde am Dienstag, den 13.02.2024, durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Daun mitgeteilt, dass auf der zwischen den Ortschaften Gillenfeld und Strohn verlaufenden Kreisstraße 25 eine Vielzahl an Leitpfosten aus den jeweiligen Verankerungen gerissen wurden.

Symbolbild Foto: dpa





Im Rahmen der ersten Überprüfungen konnten insgesamt 20 Leitpfosten neben der Fahrbahn liegend festgestellt werden.



Zudem wurde eine Richtungstafel, welche auf eine Kurve hindeutet, mitsamt Fundament aus dem Boden gerissen.



Weitergehende Ermittlungen ergaben, dass sich die Tat bereits in der Nacht von Samstag, den 10.02.2024 auf Sonntag, den 11.02.2024 ereignet haben könnte.



Entsprechend sucht die Polizeiinspektion Daun nach Zeugen, die mögliche Personen gesehen haben könnten.



Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun, tel. 06592-96260, erbeten.



