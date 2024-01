Kelberg

gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Hindernis bereiten durch Kinder

Am 28.01.2024 gegen 17:53 Uhr begaben sich drei 12-jährige Kinder aus dem Bereich der VG Kelberg zum Kreisverkehr in Kelberg (Dauner Straße in Richtung Boxberg) und spannten ein Absperrband über die Fahrbahn, so dass es den Eindruck hatte, dass der Kreisverkehr gesperrt sei.