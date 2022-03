gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Lösen von Radmuttern am LKW

Im Zeitraum 08.03.2022, 18:00 Uhr bis 09.03.2022, 07:30 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter an den LKW-Stellplatz einer geschädigten Firma aus der Ortslage von Lirstal im Bereich der Kapericher Straße und löste insgesamt 10 Radmuttern an einem Rad der hinteren Zwillingsbereifung des Fahrzeuges.





Der LKW-Fahrer, welcher sich morgens mit dem LKW auf den Weg machte, stellte Geräusche an der Hinterachse fest, woraufhin er anheilt und das Lösen der Muttern feststellte. Drei der Bolzen waren bereits derart verbogen, dass ein Austausch durch eine Fachwerkstatt erfolgen muss.



Es ist der Aufmerksamkeit des Fahrers zu verdanken, dass es nicht zu einem größeren Schadenseintritt kam.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



