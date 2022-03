gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr aufgrund des Verdachts des Reifenstechens

Der Geschädigte stellte die platten Reifen erst nach der Fahrt von einigen Kilometern fest.



Er ging davon aus, dass die Reifen durch einen bisher unbekannten Täter mittels Stichen in die Reifen derart manipuliert worden waren, dass die Luft nach und nach entwich.



Durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun wurde der Sachverhalt vor Ort aufgenommen, die Ermittlungen hierzu dauern noch an.



Das Fahrzeug stand über Nacht im Bereich des Ahornwegs in Hillesheim.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



