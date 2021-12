Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ca. 200 Meter vor der Einmündung nach Heyroth schreckte der Geschädigte durch einen lauten Knall und Risse in der Windschutzscheibe auf und leitete eine Vollbremsung ein, wodurch der Transporter teilweise auf dem Gegenfahrstreifen zum Stillstand kam. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr, so dass es hier keine weiteren Geschädigten zu beklagen gibt.



Der Geschädigte stellte nunmehr eine massive Beschädigung auf der rechten Seite der Windschutzscheibe fest und meldet sich bei der Polizei in Daun.



Die Ermittlungen vor Ort führten zum Auffinden eines einzelnen Holzscheits. Eine Spurensuche an Holzscheit und Windschutzscheibe führte zum Ergebnis, dass dieses Holzscheit für die Beschädigung ursächlich war. Da der Geschädigte zum unmittelbaren Tatzeitpunkt die K 59 alleine befuhr, muss von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen werden. Der oder die Täter müssen nach derzeitigem Ermittlungsstand das Holzstück von einem Hügel / einer Böschung heraus auf die Fahrbahn der K 59 und schließlich auf das Fahrzeug des Geschädigten geworfen haben, da eine Brücke an der Tatörtlichkeit nicht vorhanden ist.



Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat evtl. beobachtet haben oder sonstige Hinweise dazu geben können, sich mit der Polizei in Daun unter der Tel.: 06592 9626-0 in Verbindung zu setzen.



