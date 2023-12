Gefährdung des Straßenverkehrs – Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag, gegen 17:33 Uhr, wurde der Polizei Daun ein verkehrsunsicher geführter Bus auf der B257 zwischen Ulmen und Kelberg gemeldet.

Symbolbild Foto: dpa

Gemäß der Schilderung des Anrufers sei der Bus in Richtung Kelberg unterwegs und bereits mehrfach auf die Gegenspur gefahren. Fahrzeuge im Gegenverkehr hätten ausweichen müssen. Die Polizei fragt nun nach eben diesen Zeugen bzw. Geschädigten, welche im genannten Zeitraum die B257 in Richtung Ulmen unterwegs waren und einem Bus ausweichen mussten, sich bitte bei der Polizei Daun unter der Telefonnummer 06592 96260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Ansprechpartner:

Michael Roden, PHK

-Dienstgruppenleiter-

Telefon 06592 9626-0

Telefax 06592 9626-50

pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell