Am 07.08.2024 ereignete sich gegen 14:40 auf der B265 in der Gemarkung Olzheim eine Gefährdung des Straßenverkehrs.

Anzeige

Der verdächtige Fahrer eines Toyota Hilux Geländewagens mit Campingaufbau und Anhänger soll im Streckenabschnitt zwischen Forsthaus Schneifel und Knaufspesch in Fahrtrichtung Prüm im dortigen Kurvenreich nahezu vollständig auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Ein ihm entgegenkommender dunkler Audi habe nur durch eine Vollbremsung eine Frontalkollision vermeiden können. Bereits vor und auch nach dem Ereignis sei der Fahrer des Toyotas Schlangenlinien gefahren. Der Sachverhalt wurde von einer aufmerksamen Zeugin mitgeteilt. Der Fahrer konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Mögliche Zeugen, insbesondere der durch das Ereignis gefährdete Audi-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-942-0 oder via E-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.: 06551-9420

Fax: 06551-94250

E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell