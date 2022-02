Gefährdung des Straßenverkehrs

Ein grüner Kleinwagen befuhr die B 410 in Fahrtrichtung Prüm und überholte, kurz hinter der Abfahrtsmöglichkeit nach Kalenborn-Scheuern, trotz Gegenverkehrs einen vor ihm fahrenden PKW. Sowohl der Gegenverkehr als auch der PKW, welcher überholt wurde, fuhren möglichst weit rechts, so dass der grüne PKW zwischen den beiden Fahrzeugen weiter in Richtung Prüm fahren konnte.

Kurz darauf, vor der Abbiegemöglichkeit nach Wallersheim, geriet der grüne PKW mit beiden Reifen auf die Gegenfahrspur, so dass der sich nähernde Gegenverkehr ebenfalls nach rechts ausweichen musste.

Der Fahrzeugführer setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Prüm fort.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können bzw. durch die Fahrweise des grünen PKWs gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm (06551/942-0) in Verbindung zu setzen.



