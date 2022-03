Gebäudebrand in Bernkastel-Kues

Am 29.03.2022 kam es gegen 14:50 Uhr zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Brüningstraße in Kues, nachdem im Treppenhaus eines leerstehenden Gebäudes ein Brand entstanden war.

Der Brand konnte durch das Eingreifen der Einsatzkräfte und Drehleitereinsatz schnell unter Kontrolle gebracht werden, Nachlöscharbeiten aufgrund von möglichen Brandnestern waren jedoch notwendig.

Da die Brüningstraße derzeit als Umleitungsstrecke aufgrund der Baumaßnahme Cusanusstr. dient, kam es durch die Absperrmaßnahmen zu Verkehrsbehinderungen.

Als Brandursache konnte eine Selbstentzündung oder technische Ursache schnell ausgeschlossen werden. Zudem war bekannt, dass sich in der Vergangenheit häufiger Jugendliche verbotenerweise in dem Gebäude aufhielten.

Im Rahmen intensiver polizeilicher Ermittlungsmaßnahmen und Zeugenbefragungen vor Ort verdichtete sich schnell ein Tatverdacht gegen einen Jugendlichen aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues.

Der Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Die Schadenshöhe an dem Gebäude kann derzeit nicht beziffert werden.

Im Einsatz waren insgesamt ca. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bernkastel, Kues und Noviand, des Rettungsdienstes, des Ordnungsamtes der VG Bernkastel-Kues sowie der Polizei Bernkastel-Kues.



