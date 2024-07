Garagenbrand

Am Montag, den 22.07.2024, wurde die Feuerwehr und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 17:00 Uhr über einen Garagenband in Neumagen-dhron/Ortsteil Papiermühle informiert.

Ein Bewohner führte zuvor Arbeiten an einem Roller in einer Garage durch. Hierbei geriet der Roller in Brand und konnte durch den Verantwortlichen auch nicht mehr eigenständig gelöscht werden, so dass der Brand in der Folge teilweise auf die Garage übergriff. Die verständigte Feuerwehr konnte nach dem Eintreffen das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Der Bewohner wurde leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.



