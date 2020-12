Ganoven auf Tour

Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 14:21 Uhr

Entwendet wurden zwei Dosen Fassbrause.



Außerdem versuchten die Langfinger in eine in der Nähe befindliche Gartenlaube und ein Gartenhaus einzubrechen, was aber nicht gelang.



In diesem Tatzusammenhang wird ein roter Kleinwagen gesucht.



Sachdienliche Hinweise sind telefonisch oder via Email an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Prüm zu richten: 06551-9420 oder pipruem@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell