Ganove unterwegs

Ein ca. 40-jähriger Mann bot zwei Kettensägen, die er als hochwertig deklarierte, einem älteren Ehepaar zum Kauf an. Dabei ging der Verkäufer sehr offensiv, fast schon aufdringlich, vor. Als das Ehepaar wenig Interesse signalisierte, senkte der Verkäufer den Kaufpreis. Danach kam es schließlich zum Kauf der Kettensägen.



Im Nachhinein stellte das Ehepaar fest, dass die Kettensägen nicht so hochwertig waren wie gedacht und erstatteten Anzeige bei Polizei.



Der Verkäufer soll mit einem älteren beigefarbenen Mercedes-Benz mit niederländischen Kennzeichen unterwegs gewesen sein.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm (06551-9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



