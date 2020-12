Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 06:31 Uhr

Strohn

GAA-Sprengung in der Volksbankfiliale

Am 11.09.220 gegen 04:17 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun durch Anwohner über eine Detonation im Bereich der Volksbankfiliale in der Hauptstraße in Strohn in Kenntnis gesetzt.