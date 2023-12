Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am heutigen Mittwochabend wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 17:30 Uhr über einen Verkehrsunfall in der Saarstraße in Bitburg informiert.

Eine Person soll hierbei von einem PKW erfasst worden sein.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 78-Jähriger Mann die Saarstraße in Bitburg in Fahrtrichtung Südring.

In Höhe einer Bushaltestelle trat eine 85-Jährige Fußgängerin bei Dunkelheit und mit schwarzer Kleidung unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem PKW erfasst.

Die Fußgängerin wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und nach erfolgter Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Durch die Verkehrsunfallaufnahme und die Versorgung der Fußgängerin kam es an der Örtlichkeit zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren ein RTW sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der PI Bitburg.



