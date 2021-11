Hillesheim

Fußgängerin auf Zebrastreifen fast umgefahren

Eine 72-jährige Fußgängerin aus der VG Gerolstein betritt, nachdem sie den Verkehr beachtet hat, am 17.11.21, gegen 10:20 Uhr, in Hillesheim, in der Straße 'Am Markt', den Zebrastreifen, um die Straße zu überqueren.