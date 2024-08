Fußgängerin auf der A60

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

BAB 60, AS Prüm. AS Waxweiler (ots) – Am 21.08.2024, gegen 14:30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine Person auf der BAB 60 zwischen den Anschlussstellen Prüm und Waxweiler.