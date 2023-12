Fußgänger angefahren/Fahrer flüchtig

Symbolbild Foto: dpa

Der verletzte Fußgänger bewegte sich zuvor in Richtung Seinsfeld auf der Gegenfahrbahn und wurde hierbei augenscheinlich von einem PKW angefahren, welcher in Richtung Orsfeld fuhr. Bei dem PKW dürfte es sich um einen anthrazitfarbenen SUV der Marke Audi handeln. Der PKW dürfte eine Beschädigung am Außenspiegel der Beifahrerseite aufweisen. Der angefahrene Fußgänger wies eine Alkoholisierung von über drei Promille auf und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Bitburg verbracht.



Der Fahrer des PKW oder Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder dem unfallbeteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell