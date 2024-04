Am Nachmittag des 05. April meldet eine Verkehrsteilnehmerin einen Hund auf der K 122 zwischen den Ortschaften Binscheid und Hickeshausen.

Anzeige

Das Tier sieht leicht verwahrlost aus und kann anschließend in der Tierpension Wallersheim untergebracht werden.

Es handelt sich um eine Mischlingshündin, grau-schwarz. Sie trägt ein schwarzes Halsband mit gelbem Rand. Gechipt ist das Tier nicht.

Die Hundehalterin/der Hundehalter kann sich an die Tierpension Wallersheim wenden, Tel. 06558/900315.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.: 06551/942-0

pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell