Frontalzusammenstoß mit Baum

Am 14.04.2022 gegen 00:15 Uhr kam es auf der K31 zwischen Orenhofen und Hosten zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger PKW Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen dort befindlichen Baum. Durch den Aufprall wurde der junge Fahrer in seinem PKW eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die K31 war für den Zeitraum der Rettung voll gesperrt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr waren auch das DRK mit Notarzt und die Polizei Bitburg im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell