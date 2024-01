friedliche Veranstaltungsteilnehmer und sorgsamer Umgang mit Pyrotechnik

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots) – Am Abend des 31.12.2023 bestreiften Beamte der Polizeiinspektion Daun Örtlichkeiten bei diversen Veranstaltungen.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Laut Polizeiangaben legten die Teilnehmer bei den Veranstaltungen ein gesittetes Verhalten an den Tag.

Erfreulich war auch, dass die Bürger und Bürgerinnen im Dienstgebiet beim dem Abschuss von Raketen und Feuerwerkskörpern sorgsam miteinander umgingen und gegenseitig aufpassten.

Der Polizeiinspektion Daun wurden keine Verletzungen gemeldet, die im Umgang mit Pyrotechnik im Zusammenhang standen.



Lediglich in der Ortslage von Mehren kam es zu einer Beschwerde wegen Ruhestörung durch feiernde Jugendliche, welche schnell beigelegt werden konnte.



Die Polizeiinspektion Daun und die Polizeiwache Gerolstein bedanken sich für die durchweg disziplinierten Feiernden.



Ferner wünschen unsere beiden Dienststellen allen eine gutes neues Jahr.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell