Friedliche Demonstration in Wittlich

Am heutigen Samstag, 28.10.2023 fand im Stadtgebiet Wittlich eine für den Zeitraum 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr angemeldete Versammlung zum Thema „Stoppt Genozid in Gaza“ statt.

Dabei fanden sich zunächst ca. 90 Teilnehmer um 11:30 Uhr zur Auftaktkundgebung auf dem Parkplatz der Veranstaltungshalle „Eventum“ in Wittlich ein und begaben sich anschließend zu einem Aufzug durch das Stadtgebiet zum „Platz an der Lieser“, wo nach zwei Redebeiträgen von Teilnehmenden die Versammlung um ca. 14:00 mit bis dahin 140 Personen beendet wurde.



Die Kundgebung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.



