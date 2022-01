Birgel

Friedhofshecke in Birgel beschädigt

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 24. Januar 2021 ------------------------------------------------------------ In der Zeit von Sonntag, 16. Januar bis Freitag, 21. Januar wurde ein Teil der Friedhofsumfriedung in Form von Heckenpflanzen in Birgel an der K72 durch einen bisher unbekannten PKW beschädigt.