Frau verirrt sich im Wald – Rettungspunkte zahlen sich aus

Anzeige



Sie gibt an, mit dem PKW in einem Waldgebiet bei Bad Bertrich zu sein. Sie habe sich auf einem Wirtschaftsweg verfahren und findet nicht mehr aus dem Wald heraus.



Die Frau ist sehr verzweifelt und verängstigt.

Mit vereinten Kräften von Feuerwehr, DRK und Polizei kann die Person aus ihrer misslichen Lage befreit werden.



Die Frau kann dank festgestellter Rettungspunkte schnell geortet werden und noch vor dem Eintreten der Dunkelheit wieder zurück auf feste Wege in Sicherheit gebracht werden.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bengel, Alf und Zell, sowie Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei Zell.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Tel: 06542/9867-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell