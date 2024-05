Zeltingen-Rachtig

Frau durch unbekannten Mann bedrängt – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Mittwoch, den 29.05.2024, sei eine Frau gegen 17:15Uhr in der Uferallee in Zeltingen-Rachtig in Richtung Ortsausgang Bernkastel-Kues von einem Mann bedrängt worden.