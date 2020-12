Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 19:51 Uhr

Am Donnerstag, den 29.10.2020, kam es am Moselufer auf dem Parkplatz des Brückenkellers in Bernkastel-Kues gegen 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei stieß ein Fahrzeug mit ausländischen, vermutlich belgischen Kennzeichen gegen einen dort ebenfalls abgestellten Audi A4. Eine ältere weibliche Person, welche den unfallverursachenden PKW führte, stieg daraufhin aus und nahm den Schaden kurz in Augenschein. Zeugen konnten das Geschehen beobachten und machten auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete die Dame über die Triniusstraße in unbekannte Richtung und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Das Kennzeichen konnte von den besagten Zeugen jedoch nicht eindeutig abgelesen werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000EUR.



Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Telefon 06531-95270, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell