Frau bekommt Handtasche auf Supermarkt Parkplatz entrissen – aufmerksame Zeugen verfolgen den Täter

Am heutigen Mittwoch wurde der Polizeiinspektion Bitburg durch aufmerksame Zeugen gegen 18:40 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass ein Mann soeben einer Frau auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Speicher die Handtasche entrissen habe.



Die Zeugen verfolgten den Täter im Anschluss zu einem leerstehenden Gebäude, in welchem dieser sich versteckte. Das Gebäude wurde durch starke Kräfte der Polizeiinspektion Bitburg umstellt.

Der Täter konnte in dem Gebäude lokalisiert und festgenommen werden. Das Diebesgut befand sich hierbei noch bei ihm.

Weitere Zeugen, die das genaue Tatgeschehen beobachtet haben werden gebeten, sich unter der 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzten.



