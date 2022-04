Fräse aus Gewächshaus gestohlen – Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag, 09. Februar, auf Sonntag kam es in Winterspelt, Ortsteil Heckhalenfeld, zu einem Diebstahl aus einem Gewächshaus.

Bisher unbekannte Täter entwendeten von einem Privatgrundstück eine Fräse, welche in dem dortigen Gewächshaus abgestellt war. Um sich Zutritt zu dem Grundstück sowie dem Gewächshaus zu verschaffen, beschädigten sie mehrere Zäune.



Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.



