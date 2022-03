Folgenschwere Verkehrsunfälle durch fahruntüchtige Fahrzeugführer in Bollendorf und Bitburg

Nachdem ein 35-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Südeifel aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn schleuderte, kollidierte er dort mit dem PKW einer 37-jährigen Frau. Beide Fahrzeugführer*Innen wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei dem Unfallverursacher drogenbedingte Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, um die Fahruntüchtigkeit zu überprüfen und nachzuweisen. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.



Um 18:19 Uhr verursachte in Bitburg ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer einen weiteren Verkehrsunfall. Der 62-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger beschädigte zunächst einen parkenden Pkw sowie im Anschluss eine Mauer sowie den Hof eines angrenzenden Grundstückes. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, konnte allerdings durch die Hinweise eines aufmerksamen Zeugen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen aufgefunden werden. Durch die Beamten der PI Bitburg konnte bei dem Lkw-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.



Die Polizei Bitburg wird auch zukünftig, um derartige Verkehrsunfälle zu verhindern, an ihren konsequenten und intensiven Kontrolltätigkeiten im Bereich der Verkehrssicherheitsarbeit flächendeckend und nachhaltig festhalten.



