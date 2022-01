Folgen einer Taxifahrt

Der Taxifahrer hatte seinen Fahrgast gg. 03:30 Uhr angezeigt, nachdem dieser in einer Wohnung in Bitburg, ohne die Taxifahrt zu bezahlen, verschwunden war. Wenige Minuten später erschien sein Vater und entrichtete den fälligen Betrag.



Bei der polizeilichen Überprüfung des säumigen Taxikunden, der inzwischen auch wieder am Ort des Geschehens auftauchte, stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.



Da er auch diesen nicht mit dem notwendige Bargeld begleichen konnte, wurde er von der Streife wieder zurück nach Trier und zwar in die dortige Justizvollzugsanstalt gebracht.



Rückfragen bitte an:



Hans-Jürgen Riemann

-stellv. Leiter Polizeiinspektion Bitburg-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

Telefon 06561/9685-30

Telefax 06561/9685-75

Hans-Juergen.Riemann@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell