Speicher

Folgemeldung zu schwerem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag in Speicher zwischen einem PKW und einem Fußgänger – Fußgänger verstorben.

Der Fußgänger, welcher am 14.01.2022 in Speicher durch einen PKW erfasst wurde, ist am Morgen des 16.01.2022 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.