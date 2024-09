Flüchtiger Lkw beschädigt zwei Pkw in der Ortslage Graach

Am 30.09.2024, im Zeitraum von 16:00 Uhr – 17:00 Uhr befuhr ein Lkw mit weißem Sattelauflieger die Straße „In der Olk“ in Graach aus Richtung Zeltingen-Rachtig.

Bei einem versuchten Abbiegevorgang in einen dortigen Wirtschaftsweg beschädigte das o.g. Gespann einen in der Olk geparkten Pkw. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten wird vermutet, dass der Lkw den Wirtschaftsweg nicht befuhr, sondern seine Fahrt in Richtung der „Hauptstraße“ in Graach fortsetzte. Im Laufe des Nachmittags meldete sich eine weitere Fahrzeughalterin aus der Hauptstraße, welche ebenfalls eine erhebliche Beschädigung an ihrem Pkw feststellte. Aufgrund dort gesicherter Lackspuren verhärtete sich der Verdacht hinsichtlich des o.g. Lkw mit weißem Sattelauflieger. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe im Hinblick auf Hinweise zu dem flüchtigen Lkw.



