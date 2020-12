Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 03:11 Uhr

Flucht nach Verkehrsunfall

Ormont (ots) - PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 18. November 2020 ------------------------------------------------------------ Verkehrsunfallflucht in Ormont Am Dienstagabend, 17.11.2020 gegen 22:10 Uhr befährt ein Geländewagen die L20 von Ormont in Richtung B265 als ausgangs einer Linkskurve ein unbekanntes dunkles Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkommt, sodass der Fahrer des Geländewagens nur nach rechts in den Graben ausweichen kann um eine Frontalkollision der beiden Fahrzeuge zu verhindern.