Fit fürs Auswahlverfahren – Polizei Bitburg informiert am 30.03.2024 über das Polizeiauswahlverfahren

Anzeige

! Dann komm am 30.03.2024 um 10:00 Uhr in das Europäische Berufsbildungswerk.



Dort werden wir euch den Sporttest für unser Auswahlverfahren vorstellen und gemeinsam üben. Bringt deshalb bitte unbedingt Sportkleidung mit. Die Veranstaltung hat ausdrücklich keinen Wettkampfcharakter. Es geht nicht um gewinnen oder verlieren. Die Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberater der Polizei Bitburg geben hilfreiche Tipps für das Auswahlverfahren und helfen euch auf eurem Weg zur Polizei Rheinland-Pfalz.

Darüber hinaus erhaltet ihr Informationen über unsere Einstellungsvoraussetzungen und Praktikumsmöglichkeiten und könnt auch sonst alles rund um das Thema Polizei und Einstellung fragen.



Richtet eure Anmeldungen bitte mit Name, Geburtsdatum und Erreichbarkeit an: pibitburg.einstellungsberatung(at)polizei.rlp.de



Wo?

Europäisches Berufsbildungswerk

Henri-Dunant-Straße 1

54634 Bitburg



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

Besuchen Sie uns auf X #BitBürgerpolizei und folgen Sie dem

WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Trier.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell