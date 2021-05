Feuerwehr rettet jungen Fuchs aus misslicher Lage

Drei Mitglieder der Jugendfeuerwehr Gerolstein entdeckten am gestrigen Nachmittag im Bereich der Löwenburg einen jungen Fuchs.

Dieser war in eine ca. 3 m tiefe Röhre gefallen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die Feuerwehr Gerolstein konnte das Tier mittels einer Seilschlinge retten. Danach konnte der unverletzte Jungfuchs wieder in die Freiheit entlassen werden.



Seitens der Stadt Gerolstein (Bauhof) wurde die Röhre gesichert.



