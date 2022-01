Festnahme nach Körperverletzung im Stadtgebiet Bitburg

Der Anrufer teilte mit, dass auf dem Zentralen Omnibusbahnhof in Bitburg eine Person niedergeschlagen worden sei. Aufgrund dieser Meldung wurden unverzüglich Kräfte der Polizeiinspektion Bitburg zu der Örtlichkeit entsandt. Durch das schnelle Eintreffen der Einsatzkräfte sowie der Zeugenaussagen der vor Ort befindlichen Personen konnte ein 33-jähriger Tatverdächtiger identifiziert und vor Ort festgestellt werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass dieser einem 55-jährigen, zufällig vorbeilaufenden Mann anlasslos mittels Schlägen und Tritten schwere Verletzungen zugefügt hat.

Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise, dass der Tatverdächtige zum Tatzeitpunkt unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Trier wurde die vorläufige Festnahme und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Am Folgetag wurde der 33-jährige Tatverdächtige dem Haftrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, welcher Untersuchungshaft erlies. Anschließend wurde die Person in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Polizeiinspektion Bitburg.



