Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes

Am 14.04.2022 führten Beamte der Polizeiwache Gerolstein mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei Personenkontrollen im Stadtgebiet von Gerolstein durch.





Hierbei konnten die Beamten der Bereitschaftspolizei einen per Haftbefehl gesuchten 30-jährigen jungen Mann aus der VG Gerolstein feststellen. Dieser wurde bei durch die Beamten bei günstiger Gelegenheit angesprochen und schließlich festgenommen.



Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



