Falschfahrer auf der BAB 60 zwischen AS Bitburg und AS Prüm

Am 16.10.2024, gegen 00:40 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Prüm über einen Falschfahrer auf der BAB 60 in Kenntnis gesetzt.

Der Falschfahrer befuhr mit einem PKW Ford Mondeo mit rumänischen Kennzeichen die BAB 60 ab der Anschlussstelle Bitburg in Richtung Prüm auf der falschen Richtungsfahrbahn.



Durch sofort entsandte Kräfte der Polizeiinspektionen Bitburg und Prüm konnte der Falschfahrer auf der BAB 60 kurz vor der Anschlussstelle Prüm gestoppt werden.



Bei dem 32 Jahre alten Fahrzeugführer ergaben sich im Rahmen der Kontrolle keine Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit durch Alkohol oder Betäubungsmittel.



Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.



Gegen den 32 Jahre alten Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Zeugen / Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel.: 06551-9420 oder per Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich