falsche Polizeibeamte schlagen zu

Bei einem 86-jährigen Mann aus Gillenfeld meldete sich ein Mann, welcher sich als Polizeibeamter vorstellte und die mittlerweile „typische Story“ erzählte.

Aufgrund von Einbrüchen in der Nachbarschaft wolle die Polizei sicherheitshalber die Wertgegenstände in Obhut nehmen.



Der 86-Jährige fiel auf den Betrug rein und übergab einen mittleren fünfstelligen Betrag.



Der angebliche Polizeibeamte, welcher die Wertgegenstände in Gillenfeld in Empfang nahm, wurde wie folgt beschrieben:

175 cm groß, normale Statur, deutschsprachig, trug eine Kapuze über den Kopf und eine Sonnenbrille



Es darf an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Polizei Sie NIE zur Herausgabe von Wertgegenständen in einem solchen Zusammenhang auffordern wird.



Es handelt sich hier um das Phänomen des sogenannten Call-Center-Betrugs.



Der sogenannte Call-Center Betrug (CCB) beschäftigt Ermittler und Präventionsexperten der Polizei seit Langem. Mit immer neuen und variierenden Maschen, dreistem Vorgehen sowie geschickter Manipulation gelingt es den Tätern immer wieder, ihre vorwiegend älteren Opfer am Telefon zur Herausgabe ihrer Ersparnisse, Bankdaten oder Wertsachen zu bewegen.



Neben der Verfolgung und Aufklärung dieser Straftaten ist es Ziel und Aufgabe der Polizei, solche Taten zu verhindern. Je bekannter die Maschen der Betrüger werden und je mehr Menschen solche Betrugsversuche erkennen, desto schwerer wird es für die Kriminellen, ihre Opfer zu manipulieren.



