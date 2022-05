Fahrzeugvollbrand

Am 30.04.2022 gegen 23:50 Uhr kam es auf der L202 in Höhe der Pulgersmühle zu einem Fahrzeugbrand.

Es geriet ein blauer Audi A4, älteres Modell, in Vollbrand und konnte nur durch vereinte Kräfte der Feuerwehren Alt- und Mittelstrimmig, Blankenrath, Liesenich und Zell gelöscht werden.

Der Fahrzeugführer ist in unbekannte Richtung verschwunden, soll sich aber vorher noch mit einem anderen Verkehrsteilnehmer unterhalten haben.

Die Polizei Zell bittet darum, alle Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 06542-98670 zu melden.



