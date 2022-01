Fahrzeugkollision auf winterglatter Fahrbahn

Es entstand dabei kein gravierenderer Personenschaden.



Ein 41 Jahre alter LKW Fahrer konnte bei leicht schneebedeckter Fahrbahn an der Kreuzung der K 31 und K 77 sein Fahrzeug nicht mehr abbremsen und rutschte in den Kreuzungsbereich hinein. Es kam dadurch zu einem Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten PKW einer 20-jährigen Frau.

Das Auto kam durch die Kollision von der Fahrbahn ab und schleuderte auf eine angrenzenden Wiese. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Der Rettungsdienst war daher an der Unfallstelle im Einsatz.

An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 20.000 EUR. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.



