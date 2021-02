Gerolstein

Fahrzeugführer steht unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 15.02.2021 gegen 23:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Daun einen 26-jährigen Führer eines Personenkraftwagens aus der Verbandsgemeinde Gerolstein in der Raderstraße in Gerolstein.