Fahrzeugaufbrüche in Fleringen und Stadtkyll

Von Sonntag, 27.10.2024, 17:00 Uhr auf Montag, 28.10.2024, 08:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände in Fleringen drei abgestellte Transporter aufgebrochen. Es wurden hochwertige Werkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe dürfte im oberen vierstelligen Bereich liegen.



Bei zwei weiteren Transportern blieb es beim Aufbruchsversuch.



Von Sonntag, 27.10.2024, 16:00 Uhr auf Montag, 28.10.2024, 07:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Transporter aufgebrochen. Dieser stand im vorgenannten Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Hotels in Stadtkyll, Am Hasenberg.



Aus dem Transporter wurden mehrere Werkzeuge entwendet.



Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.



Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise an pipruem.dgl@polizei.rlp.de oder unter 06551 942-0.



