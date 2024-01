Fahrzeug- und Personenkontrollen

Symbolbild Foto: dpa





Gegen 08:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen einen 17-jährigen Jugendlichen aus dem Bereich der VG Daun, welcher mit seinem 45er-Kleinkraftrad im Kasselburger Weg in Gerolstein unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle fiel auf, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr waren die Polizeibeamt*innen erneut auch fußläufig in der Gerolsteiner Innenstadt unterwegs.

Hier kontrollierten die Beamt*innen im Bereich des Kyllplatzes mehrere Personen und führten diverse Bürgergespräche durch.



Zwischen 14:30 und 15:30 Uhr kontrollierten die Beamt*innen sodann die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Raderstraße in Gerolstein.

Hier wurden insgesamt 37 Fahrzeuge geschwindigkeitstechnisch gemessen.

Erfreulicherweise mussten nur drei Fahrzeugführer*innen wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit geahndet werden.



