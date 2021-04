Fahrzeug durch mutwilliges Zerkratzen beschädigt

des hinteren rechten Seitenteils, massiv durch mutwilliges Zerkratzen beschädigt. Als mögliche Tatorte kommen ein Supermarkt in Hillesheim, Kölner Straße (22.04.21, ca. 19:30 Uhr), die Grillhütte am Golfplatz Hillesheim-Berndorf (23.04.21, 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr) oder die Straße Am Stockberg in Hillesheim, in Frage. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260, entgegen.



