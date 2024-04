Traben Trarbach

Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Bereits am 04.04.2024 zwischen 11:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde in Traben Trarbach, An der Mosel 20 (Parkplatz unterhalb der Brücke)ein grauer VW beschädigt.