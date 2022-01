Prüm

Fahrzeug am Amtsgericht Prüm beschädigt

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 24. Januar 2022 ------------------------------------------------------------ Am Montag, 24.01.2022 wurde in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein auf dem Parkplatz des Innenhofes des Gerichtsgebäudes in Prüm abgestellter dunkel blauer Renault Twingo durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren beschädigt.