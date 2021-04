Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 01:50 Uhr

Wittlich

Fahrt unter Drogeneinwirkung durch Fahranfänger

Am Freitag, 26.02.2021, gegen 18.20 Uhr, wurde ein 18-jähriger Fahranfänger in Wittlich, In der Schlimt, mit seinem Pkw angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen.