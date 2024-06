Fahrraddiebstahl in Waxweiler

Am Donnerstag, den 27.06.2024, kam es zwischen 15:45 Uhr – 16:10 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl in der Luxemburger Str.

25 in Waxweiler. Das Fahrrad ist ein sehr auffälliges 26 Zoll Mädchenfahrrad in weiß mit pinken Akzenten (s. Abbildung). Das Fahrrad war mit einem Kettenschloss abgesichert.



Zeugen, die den Vorgang beobachtet oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer: 06551 9420 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell