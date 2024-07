Jünkerath

Fahrraddiebstahl

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Am 19.07.2024 wurde in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr ein weißes Herrenrad (Pedelec) von einem Anwesen in der Jünkerather Burgstraße entwendet.