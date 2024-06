Daun

Fahrraddiebstahl

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Durch unbekannte Täter wurde am Freitag, den 28.06.2024 im Zeitraum zwischen 14:00 – 23:50 Uhr ein am Zentralen Busbahnhof in Daun abgestelltes und mittels Schloss gesichertes schwarzes E-Bike der Marke „Winora“ entwendet.